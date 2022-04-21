Школьница Полина Сидорова пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске пропала 14-летняя Полина Сидорова. Девочка воспитывается в социальном учреждении. Ее местонахождение неизвестно с 13 апреля, сообщили в полиции.

Ранее школьница уже уходила. До недавнего времени она отвечала на телефонные звонки, но уговоры вернуться результата не принесли. В последние сутки Полина перестала выходить на связь.

Была одета: розовая куртка, черные штаны. На вид: 13 лет, худощавого телосложения, рост 160-170 см.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан сообщать информацию о местонахождении несовершеннолетней по телефонам: 8 8142-73-92-40, 8 911-669-26-45, 8 987 240-03-41 или 02 (с мобильного – 102). (фото пресс-центр МВД по РК)