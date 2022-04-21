Мужчина ругался с бывшей женой по телефону, за женщину вступился друг

Полицейские узнали, кто слома жителю Карелии нос. По сообщению пресс-службы МВД, 32-летний житель Медвежьегорска общался по телефону со своей бывшей женой, которая выпивала с друзьями. Разговор перерос в конфликт. По словам женщины, экс-супруг оскорблял ее и ее друзей. Один из товарищей в компании разозлился и пошел выяснять отношения лично.

30-летний приятель женщины избил ее бывшего мужа в квартире, у того оказался сломан нос. Потерпевший пришел к врачам. Травмы, которые он получил, расценили как вред здоровью средней тяжести.

В отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. (фото pixabay.com, ToNic-Pics)