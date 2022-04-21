Опубликовано видео столкновения велосипедиста и кроссовера

Городская камера наблюдения CityLink запечатлела момент столкновения велосипедиста и автомобиля «Ниссан Кашкай» в районе пересечения Красноармейской улицы и набережной Ла-Рошель.

На кадрах видно, что кроссовер совершал левый поворот, а велосипедист двигался прямо в сторону центра города. Велосипедист от удара подлетел и очутился на асфальте. Водитель выбежал на помощь пострадавшему велосипедисту, тот смог подняться и потом отнести своего железного коня ближе к тротуару.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что мужчине, 1990 года рождения, оказали разовую медицинскую помощь. Обстоятельства инцидент устанавливаются. В ведомстве добавили, что буквально за несколько секунд до этой аварии велосипедист проехал на красный сигнал светофора. За нарушение правил дорожного движения в отношении него вынесли административное постановление. (фото скриншот)