Велосипедист попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай»

Утром 21 апреля на пересечении набережной Ла-Рошель и Комсомольского проспекта в Петрозаводске произошла авария с участием велосипедиста и кроссовера «Ниссан Кашкай». Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.

32-летнему велосипедисту оказали разовую медицинскую помощь. По информации дорожного ведомства, за несколько секунд до дорожного происшествия велосипедист проеха на красный сигнал светофора. Госавтоинспекция вынесла в отношении мужчины постановление об административном правонарушении.

По факту аварии с иномаркой проводится проверка, обстоятельства выясняются // Фото: ГИБДД Петрозаводска