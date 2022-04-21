21 апреля 2022, 14:51
Велосипедист попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай»
В Госавтоинспекции рассказали подробности утреннего происшествия на Комсомольском проспекте
Утром 21 апреля на пересечении набережной Ла-Рошель и Комсомольского проспекта в Петрозаводске произошла авария с участием велосипедиста и кроссовера «Ниссан Кашкай». Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.
32-летнему велосипедисту оказали разовую медицинскую помощь. По информации дорожного ведомства, за несколько секунд до дорожного происшествия велосипедист проеха на красный сигнал светофора. Госавтоинспекция вынесла в отношении мужчины постановление об административном правонарушении.
По факту аварии с иномаркой проводится проверка, обстоятельства выясняются // Фото: ГИБДД Петрозаводска