Автоледи в Петрозаводске сбила пожилого пешехода

Утром 21 апреля в Петрозаводске произошла авария с участием пешехода. Его сбила 32-летняя женщина на иномарке, сообщили в Госавтоинспекции.

Около дома № 6 по Кемской улице в 09:50 автоледи на «Форде» наехала на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Пешеход не убедился, что приближающиеся машины безопасны для него.

В результате он получил травмы. Мужчину госпитализировали, в данный момент идет проверка ДТП. // Фото: ГИБДД Петрозаводска