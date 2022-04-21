Житель Беломорска ненадолго оставил велосипед в подъезде и лишился его

У 30-летнего мужчины в Беломорске кто-то украл велосипед за 18 тысяч рублей. Он оставил транспортное средство на лестничной клетке, сообщили в МВД Карелии.

Владелец велосипеда отлучился всего на час, а когда вернулся, имущества уже не было. Хозяин написал заявление в полицию.

Сотрудники угрозыска нашли велосипед на берегу реки. Вскоре они выяснили, что его привез туда 33-летний местный житель. Мужчина ранее уже был судим.

Он признался, что спрятал «добычу» с целью отвести от себя подозрения. В дальнейшем собирался продать средство передвижения, но не успел. Велосипед скоро вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: PIRO4D/pixabay.com