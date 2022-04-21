Бомж украл на улице джек-рассел-терьера и продал за 100 рублей

58-летняя петрозаводчанка привязала джек-рассел-терьера у магазина, а сама пошла за покупками, но ее четвероногого друга похитили. Женщина сообщила о похищении собаки в полицию.

Под подозрением стражей порядка оказался 52-летний бомж. Он был судим, вел асоциальный образ жизни. С его слов, он увидел на улице одиноко сидящего породистого пса, решил похитить и сбыть. Собаку он продал первому встречному за 100 рублей, деньги потратил на спиртосодержащую продукцию, сообщает пресс-служба МВД.

Собаку приобрела петрозаводчанка, которая предположила, что такая дорогая собака вряд ли могла принадлежать встретившемуся ей незнакомцу. Она выложила в Интернет объявление о найденной собаке, пост увидела хозяйка и забрала собаку домой.

В отношении бомжа возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу за ранее совершенные противоправные деяния. (фото pixabay.com, Ri_Ya)