Игра в молчанку. Как военком Карелии от вопросов уворачивался

Текст: Георгий Чентемиров

Пресс-конференции карельского военкома, посвященные призыву на срочную службу, проходят регулярно. По-моему, смысла в них — до сегодняшнего дня — было ровно ноль. Солнце встает на востоке, Волга впадает в Каспийское море, в России два раза в год начинается призывная кампания. Планы выполняются, число уклонистов уменьшается (скоро, видимо, перейдет в отрицательные значения), солдаты получают несессеры и банковские карты.

Однако на этот раз все было по-другому.

Перед началом брифинга в большом зале на улице Энгельса царила непривычная атмосфера тревоги. Журналисты сидели молча, как будто ожидая, что вот-вот случится что-то плохое. Невинная тема весеннего призыва в нынешних условиях получала особый смысл — и новые темы для разговора, которых раньше не бывало.

Предвидя это, руководитель пресс-службы правительства Карелии Иван Степанов предупредил: брифинг посвящен исключительно весеннему призыву и итогам призыва осеннего (а что там, осенью, вообще, было, кто-нибудь помнит?!). “Иные вопросы мы здесь рассматривать не будем”, — подчеркнул Степанов.

Не помогло.

Андрей Артемьев перед началом брифинга зачем-то внимательно просмотрел список зарегистрировавшихся журналистов. Затем он пустился в долгий рассказ о прошедшей и нынешней призывных кампаниях. Планы выполняются, несессеры и банковские карты выдаются… Ну вы поняли. Однако в конце своего выступления карельский военком сам обозначил главную тему брифинга.

"Четко было сказано президентом России, что наши призывники, не контрактники, а солдаты по призыву, не принимают участия в районах проведения специальной военной операции. Те ребята, которых мы отправили, там не будут",

— заявил военком.

Первый вопрос задавал журналист "ПТЗ говорит". Он отметил, что отправка срочников на Украину — уже свершившийся факт. Его 9 марта подтвердил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. А в “Новой газете” 15 марта появилось интервью с жительницей Карелии, чей сын-срочник, по ее словам, был отправлен на Украину. Журналист попросил прокомментировать данные сведения и спросил, где гарантия, что такое не повторится?

"Вы, наверное, не совсем внимательно меня слушали. Я не говорил то, что говорил генерал Конашенков, — произнес бессмысленную фразу главный военком Карелии. — Я сказал о тех задачах, которые стоят на призывную кампанию. Что касается [срочника, про которого написала “Новая газета”] … Откуда информация, что он находится в плену?"

— спросил Артемьев.

Про плен журналист не говорил ни слова. Кроме того, отвечать вопросом на вопрос, да еще и на брифинге для журналистов, — нельзя. О чем и напомнил корреспондент, просив нормально ответить на заданный вопрос.

— У меня такой информации нет. Если это написала газета, надо спросить у газеты, — сказал Андрей Артемьев. — У меня есть горячая линия, есть горячая линия Минобороны. Если по каким-то вопросам обращаются, я разъясняю. В пределах того, что мне позволительно узнавать, я узнаю.

— Хорошо. По-другому сформулирую вопрос… — начал было корреспондент “ПТЗ говорит”, но Иван Степанов перебил его и передал слово другому журналисту — сотруднику “Daily” Ксении Луриковой. Это, впрочем, тоже не помогло. Потому что Лурикова спросила ровно то, что нужно.

— Были ли задействованы срочники из Карелии в операции на Донбассе?

— Я отвечаю на этот вопрос. Этот вопрос, который вы задаете, надо адресовать Министерству обороны России. Комментариев по этому вопросу я давать не буду. Я не боюсь их давать, но это не та тема, — не ответил, вопреки своему обещанию, Андрей Артемьев. — Информации о том, что наши призывники на сегодняшний день задействованы там, у меня нет.

— Вы не обладаете информацией о том, участвовали ли в спецоперации призывники из Карелии? — уточнила Лурикова.

— Я общаюсь со многими родителями, на сегодняшний день очень много фейков. Информации о том, что кто-то из наших призывников находится там, у меня нет, — сказал Артемьев.

Журналистам пришлось снова напомнить смысл заданного вопроса: сейчас не находятся, но находились ли ранее?

"Задача поставлена президентом, законодателем: призывники в районы горячих точек не попадают… Не попадут. Информации о том, что кто-то из наших солдат по призыву, находится там, нет",

— сказал Артемьев.

Мне показалось, что главный военком Карелии просто не видит разницы между настоящим и прошедшим временем глагола в русском языке. Что, конечно, сильно затрудняет коммуникацию.

Корреспондент “Радио России — Карелия” Илья Кигурадзе поинтересовался, не ожидается ли рост числа уклонистов. Артемьев сообщил, что уклонистов в принципе немного, и нельзя всех грести под одну гребенку, и вообще задача военкомата — уберечь молодых людей от необдуманного шага (уклонения от армии), который повлияет на всю их жизнь. Пришлось напомнить суть вопроса. "Нет, мы не ожидаем роста числа уклонистов", — сказал Артемьев.

Проблемы возникли с ответами и на вопрос о самой процедуре призыва. Ранее портал “Петрозаводск говорит” рассказывал, как призывников признают годными — и в ту же секунду выдают форму и отправляют в казарму, не дав времени ни решить личные дела, ни обжаловать это решение. Журналист попросил объяснить, как конкретно должна выглядеть эта процедура: есть ли промежуток между признанием годным и отправкой на сборный пункт?

— Если хотите сказать, как это трактует закон, то это три дня. Но бывают исключения, когда срок значительно меньше: в течение одного-двух дней, — ответил военком.

Корреспондент напомнил, что бывало и по-другому, и попросил прокомментировать. Артемьев сказал, что раз люди смогли дать интервью, это значит, что они смогли уйти с призывного пункта. А значит, их никто там не задерживал.

— Мы решаем государственные задачи. Есть право, а есть обязанность. Есть, вообще, такое понятие, как злоупотребление своим правом, - глубокомысленно подытожил Артемьев.

…В весеннюю призывную кампанию военкомату поставлена задача: призвать на срочную службу примерно тысячу человек. Часть из них, теоретически, может попасть и на Украину. Ведь, согласно закону, стать контрактником некоторые солдаты могут спустя три месяца после начала службы. Андрей Артемьев сообщил, что у многих призывников такой “позыв” имеется...