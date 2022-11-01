Жительница Карелии стала лауреатом Всероссийского конкурса «Люди Дела»

Наша землячка – фермер из Кондопожского района Ксения Садукова вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Люди Дела», сообщили в пресс-службе правительства республики.

В конкурсе приняли участие порядка 400 молодых россиян. В финал вышел 21 человек. Одна из них – Ксения Садукова в номинации «Молодое Дело». Она начинала с мужем с выращивания зелени. Три года назад занялась выращиванием карельской клубники. В этом году добавила малину, которая заняла площадь 1,5 га.

«Конечно, такого успеха не ожидала. Хотя при оформлении заявки, когда все свои показатели начала раскладывать по полочкам, чтобы все систематизировать в одном документе, сама удивилась, сколько уже успела достичь»,

- поделилась Ксения.

Стоит отметить, что помимо поиска земель, их мелиорации, выращивания ягод наша землячка зарегистрировала торговый знак «ЭкоКарелия», под которым выпускает клубничный соус и варенье. Впереди у нее грандиозные планы. Дополним, в декабре в Москве назовут имена победителей во всех семи номинациях конкурса. Желаем Ксении удачи. Фото: gov.karelia.ru.