Водители продолжают рисковать безопасностью детей в Карелии

Водители продолжают пренебрегать правилами перевозки детей в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Так, в Пряже водитель автомобиля ВАЗ перевозил пятилетнего ребенка на заднем сидении без детского удерживающего устройства. В Шуе на таком же нарушении попался водитель иномарки - только в том случае восьмилетний школьник ехал на переднем сидении.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им предстоит оплатить штрафы в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Карелии