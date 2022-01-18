Жительница Карелии на Новый год подарила себе чужую банковскую карту

В полицию Прионежского района обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что у него пропала банковская карта. Потерпевший заблокировал ее, но к тому моменту со счета уже исчезли более 3000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что карта была украдена соседкой мужчины. Перед Новым годом она заходила в гости к жене потерпевшего и увидела банковскую карту на столе. Женщина взяла платежное средство и покупала на чужие деньги продукты и алкоголь. Когда карту заблокировали, злоумышленница подбросила ее в почтовый ящик владельца.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/stevepb