Компанию мурманчан сняли с поезда в Карелии за пьянство и дебош

Помощь транспортной полиции понадобилась на станции Кемь бригаде поезда сообщением Москва-Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские выяснили, что группа ехавших в поезде жителей Мурманской области мешала отдыху других пассажиров. Трое мужчин возрастом 28 лет, 41 и 42 года распивали алкоголь, а также нецензурно выражались. Все трое были отстранены от дальнейшего проезда.

Та же участь постигла и 35-летнего жителя Архангельской области, который решил выпить в поезде Мурманск-Вологда. На поведение молодого мужчины жаловались другие пассажиры - он был снят в Кеми.

В отношении мужчин были составлены протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В отношении мурманчан были составлены дополнительные протоколы по факту мелкого хулиганства. Фото pixabay.com/dmvl