Гость не застал хозяйку дома и обворовал ее квартиру

46-летняя пудожанка заявила в полицию после того, как обнаружила, что в ее доме побывал неизвестный. Незваный гость унес цифровую приставку, телевизор, тепловой вентилятор и куртку общей стоимостью не менее 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-центре МВД.

Полицейские побеседовали со знакомым пудожанки – 39-летним ранее судимым за кражи мужчиной. Оказалось, что в ночь на 12 января мужчина пришел в гости к приятельнице, но дома ее не застал.

Тогда, как предположили полицейские, он повредил окно, проник в квартиру и забрал вещи. А спустя несколько дней вернулся за телевизором подруги. Похищенные вещи он спрятал. Стражи порядка их изъяли и возбудили уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет. Расследование продолжается. (фото pixabay.com, ar130405)