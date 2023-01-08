Жители пяти районов Карелии могут остаться без света

В течение недели, начиная с понедельника 9 января, в пяти районах Карелии пройдут временные отключения электроснабжения. Это связано с ремонтными работами, сообщает Прионежская сетевая компания.

Временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

- 9 января с 14.00 до 16.00. Город Кемь: шоссе 1 мая (дома 29, 30, 31). Дорожный переулок (дома 12, 14, 16, 19, 29, 30, 31, 33).

- С 10 по 12 января с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (частный сектор). Переулок Совхозный (дома 20, 26). Здание спортивной школы.

Кондопожский муниципальный район:

- 10 и 11 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

Олонецкий национальный район:

- 10 января с 10.00 до 14.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Гористая, Октябрьская (дома 1-7).

- 11 января с 10.00 до 14.00. Поселок Устье Видлицы: улица Ладожская.

- 12 января с 10.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор (дома 1-8, 10-19), Старозаводская.

- 12 января с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14-А, 16), Чкалова (дома 25-39), переулок Егорова (дома 11-15).

- 13 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ковера: улицы Гагарина, Олонецкая, Болотная.

Пряжинский национальный район:

- С 10 по 13 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная; местечко Падозеро (28, 33 км).

Прионежский муниципальный район:

- С 10 по 13 декабря с 9.00 до 17.00. Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.