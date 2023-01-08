С 9 января изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе

По информации ПКС-Водоканал и Управления механизированных работ КСМ, с 9 января изменится схема движения транспорта в Октябрьском микрорайоне.

Коммунальщики закроют проезд автомобилей по улице Советской:

– с 9 января по 28 февраля – между улицами Лисицыной и Краснофлотской;

– с 9 января по 26 марта – между улицами Мелентьевой и Лисицыной;

– с 20 февраля по 20 апреля – между Краснофлотской и Мурманской улицами;

– 28 февраля по 15 апреля – между улицами Грибоедова и Мурманской;

– с 1 марта по 15 мая – между улицами Грибоедова и Московской.

С 10 по 25 мая частично будет ограничено движение транспорта по Московской улице возле пересечения с Советской улицей со стороны средней школы № 6. Пешеходный переход, ведущий к школе, с 1 марта временно перенесут. Он разместится на другой стороне перекрестка – чуть ближе к Первомайскому проспекту. Также с 9 января по 26 марта будет временно перенесен пешеходный переход на пересечении улиц Советской и Мелентьевой. Его передвинут ближе к улице Калевалы.





С 10 по 25 января запланированы земляные работы вдоль Октябрьского проспекта между улицами Мелентьевой и Краснофлотской. Большая часть изменений коснется пешеходов. Будут закрыты участки тротуара в районе детской городской поликлиники № 1. Для пешеходов здесь организуют проход по деревянным настилам. Для автомобилистов временно сузится проезжая часть Октябрьского проспекта по направлению к центру города в районе пересечения с улицей Мелентьевой.

Также закроют доступ с Октябрьского проспекта на улицу Лисицыной возле парковки у поликлиники (четная сторона). Проезд к медицинскому учреждению от улицы Зайцева вдоль скверов Лантратовского и Марии Мелентьевой сохранится. Также земработы в указанные сроки будут проводить между домами № 10 и № 12 на Краснофлотской улице. Проезжая часть на ней по четной стороне в этом месте сузится.



Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения в рамках комплексного развития территории Октябрьского района.



Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.



Власти города напоминают, что комплексное развитие Октябрьского района включает в себя не только модернизацию инженерных сетей. Планируется, что после строительства новых и замены изношенных систем водоснабжения и водоотведения начнется снос ветхих сооружений и домов барачного типа. На их месте возведут современное жилье и социальные объекты.