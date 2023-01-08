Лунное гало запечатлела петрозаводский фотограф Арина Степенная

В ночь с 7 на 8 января петрозаводский фотограф и блогер Арина Степенная смогла запечатлеть редкое и удивительное по красоте атмосферное явление – лунное гало.

«Считается, что светящийся ореол вокруг Луны можно увидеть во время полнолуния. Я так долго мечтала увидеть лунное гало своими глазами, что, несмотря на отсутствие штативов и прочих важных инструментов, убежала на ночную фотоохоту. В полном и абсолютном восторге»,

- написала на своей странице Арина Степенная.

Лунные ореолы на самом деле вызваны тонкими перистыми и перисто-слоистыми облаками, а также преломлением и отражением лунного света их ледяными кристаллами.



Фотограф подчеркнула, что кадры снимались «с рук», на два объектива - 12-24 мм и 8 мм. Фотографии при этом получились прекрасные. // Фото: Арина Степенная.