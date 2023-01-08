Задержаны двое жителей Карелии, избивших мужчину на парковке

В один из праздничных вечеров сработала тревожная сигнализация в торговом центре столицы Карелии. На место выехал наряд вневедомственной охраны. Выяснилось, что в помощи нуждался 53-летний мужчина, который пострадал от преступных действий двух дебоширов, сообщает управление Росгвардии Карелии.

По словам мужчины, двое неизвестных, находясь на парковке, приставали к посетителям. На замечания окружающих реагировали неадекватно, проявляли агрессию, и нанесли ему несколько ударов по лицу.

Росгвардейцы задержали инициаторов конфликта: ими оказались 39-летний петрозаводчанин и 27-летний житель Лахденпохского района. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего осмотрели, однако в госпитализации он не нуждался. Медики диагностировали ушибы мягких тканей и ссадины.

Было написано заявление о привлечении нарушителей к ответственности. Задержанные доставлены в полицию.