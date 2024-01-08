Жители Питкяранты встретили Рождество без воды и тепла

Жители Питкяранты жалуются на перебои с водоснабжением и теплом. Сначала, рассказала нам жительница Питкяранты, утром 6 января в нескольких многоэтажных домах на улицах Гоголя и Рудакова пропала холодная вода. Поздно вечером около 22 часов 6 января водоснабжение восстановили. Но утром 7 января она вновь пропала в домах.

Вечером 7 января после 22 часов воду вновь дали. Только граждане вздохнули спокойно, как утром 8 января новая напасть. Как утверждают горожане, почти по всему городу стало пропадать тепло. Батареи в квартирах, сообщают граждане, чуть теплые. Температура в квартирах снизилась до 15 градусов тепла.

Граждане пытались узнать, что произошло. По их словам, им сказали, что идут ремонтные работы. Когда тепло вернется в город, никто не знает. В общем, рождественские праздники для жителей Питкяранты оказались полными тревоги и волнений.