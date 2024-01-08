Неосторожный водитель едва не спровоцировал ДТП

В водительском сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» обсуждают очередного «выездуна», который едва на спровоцировал ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.

На видео, снятом регистратором автомобиля, видно, как слева, с разворота, наперерез движению выезжает автомобиль, причем сразу выходит в крайний правый ряд. Легковушка, которой он подрезал дорогу, вынуждена была уйти вправо в сугроб.

Водитель легковушки показал отличную реакцию. А вот виновник опасной ситуации на дороге даже не остановился. // Видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»