Больше десяти домов в Петрозаводске остались сегодня без холодной воды

Ряд домов в столице Карелии отключили сегодня от холодного водоснабжения, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Под отключение попали дома по следующим адресам:

ул. Загородная, д. 15, 15А, 17, 19, 22, 24, 26,

ул. Калинина, д. 52, 52, стр.1, 52А, 52Б.

Причина: устранение повреждения на сетях АО "ПКС - Водоканал".

Время, когда будет восстановлено водоснабжение, не уточняется. // Фото: pixabay.com.