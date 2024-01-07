Водолазы Карелии рассказали, как доставали снегоход из полыньи

Снегоход ушел под лед во время движения по реке в районе озера Ватчелское.

До места происшествия водолазы добирались сначала на машинах, потом 15 километров на снегоходах со всей экипировкой, сообщает паблик "Вололаз-10. Карелия.Подводные работы".

"Глубина всего 1,5-2 метра, но в такой ситуации искать ногами дно желания не возникает, и хозяин испытал весь спектр эмоции, спасая себя",

- рассказали спасатели.

Под воду ушел почти весь снегоход, а лыжи зацепились за лед. Электроника и двигатель не намокли.

Через полчаса после поднятия водолазы завели снегоход и он уехал своим ходом. Такого чуда водолазы никак не ожидали.

Все участники экспедиции рады, что владельцу снегохода так повезло. // Фото: паблик "Вололаз-10. Карелия.Подводные работы".