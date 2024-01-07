07 января 2024, 13:47
Следственный комитет Карелии проводит проверку обстоятельств пожара
В Олонецком районе следователями проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате пожара
Утром 7 января в Олонецкий межрайонный следственный отделСК России по Республике Карелия поступило сообщение об обнаружении тела человека после локализации пожара.
В одном из жилых домов в деревне Путилице Олонецкого района произошел пожар. После тушения огня на первом этаже дома было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. По данному факту следователями СК организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз. Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // Фото: СК Карелии.