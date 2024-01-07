Следственный комитет Карелии проводит проверку обстоятельств пожара

Утром 7 января в Олонецкий межрайонный следственный отделСК России по Республике Карелия поступило сообщение об обнаружении тела человека после локализации пожара.

В одном из жилых домов в деревне Путилице Олонецкого района произошел пожар. После тушения огня на первом этаже дома было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. По данному факту следователями СК организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз. Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // Фото: СК Карелии.