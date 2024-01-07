В карельском городе прорвало трубу холодного водоснабжения

Часть жителей Медвежьегорска последние дни новогодних каникул проведут без холодной воды. Обэтом их предупредил глава муниципального района Максим Антипов.

"Уважаемые жители Медвежьегорска, в связи с прорывом холодного водоснабжения запланированы ремонтные работы и отключение холодной воды по ул. М. Горького",

- сообщает Максим Антипов.

Под отключение попали 23 жилых многоквартирных дома, один магазин и социальные обьекты: детский садик № 2 по ул. М. Горького д. 7а (дети на каникулах), котельная «Модульная» по ул. Ленина д. 27 (запас воды имеется).

Глава Медвежьегорского района уточнил, что ремонтные работы начнутся сегодня и будут проводиться до полного устранения. // Фото: Максим Антипов.