07 января 2024, 12:06
Происшествия

Стало известно, кто погиб на пожаре в Олонецком районе Карелии

Пожар унес человеческую жизнь и оставил без крова многодетную семью

Как сообщает администрация Олонецкого района, во время пожара в деревне Путилица погибла женщина. Районные власти приносят свои соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, страшный пожар в деревянном двухквартирном доме произошел в ночь с 6 на 7 января. 

Во второй квартире проживала многодетная семья. Во время пожара семья дома не находилась.

"Созвонились с многодетной семьей, сегодня во второй половине дня проведем встречу, где будет обсужден вопрос о мерах поддержки семьи»,

- сообщил на своей странице глава Олонецкого района Вадим Мурый.

В настоящее время бригада пожарных продолжает работать над локализацией возгорания. // Фото: паблик "Олонецкий район". 

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