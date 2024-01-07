Стало известно, кто погиб на пожаре в Олонецком районе Карелии

Как сообщает администрация Олонецкого района, во время пожара в деревне Путилица погибла женщина. Районные власти приносят свои соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, страшный пожар в деревянном двухквартирном доме произошел в ночь с 6 на 7 января.

Во второй квартире проживала многодетная семья. Во время пожара семья дома не находилась.

"Созвонились с многодетной семьей, сегодня во второй половине дня проведем встречу, где будет обсужден вопрос о мерах поддержки семьи»,

- сообщил на своей странице глава Олонецкого района Вадим Мурый.



В настоящее время бригада пожарных продолжает работать над локализацией возгорания. // Фото: паблик "Олонецкий район".