07 января 2024, 12:06
Стало известно, кто погиб на пожаре в Олонецком районе Карелии
Пожар унес человеческую жизнь и оставил без крова многодетную семью
Как сообщает администрация Олонецкого района, во время пожара в деревне Путилица погибла женщина. Районные власти приносят свои соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, страшный пожар в деревянном двухквартирном доме произошел в ночь с 6 на 7 января.
Во второй квартире проживала многодетная семья. Во время пожара семья дома не находилась.
"Созвонились с многодетной семьей, сегодня во второй половине дня проведем встречу, где будет обсужден вопрос о мерах поддержки семьи»,
- сообщил на своей странице глава Олонецкого района Вадим Мурый.
В настоящее время бригада пожарных продолжает работать над локализацией возгорания. // Фото: паблик "Олонецкий район".