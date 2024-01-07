07 января 2024, 11:13
Водоразборные колонки закрыли на замок в карельском городе
Жители города Сортавала недоумевают, кому понадобилось закрыть колонки
В Первомайском переулке Сортавалы горожане с удивлением обнаружили колонки, закрытые на замки, сообщает паблик "Подслушано в Сортавала".
"Наше государство не справляется, люди сидят без воды, и даже пенсионеры. Я думаю это даже не смешно, позор",
- пишут горожане в сообществе.
Повесив замки на колонки, неизвестные заблокировали доступ к воде.
Доступных колонок в Сортавале почти не осталось: большинство устройств замерзло, покрылось льдом, или стоят с отломанными рычагами. // Фото: "Подслушано в Сортавала".