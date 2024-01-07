07 января 2024, 11:13
Происшествия

Водоразборные колонки закрыли на замок в карельском городе

Жители города Сортавала недоумевают, кому понадобилось закрыть колонки

В Первомайском переулке Сортавалы горожане с удивлением обнаружили колонки, закрытые на замки, сообщает паблик "Подслушано в Сортавала". 

"Наше государство не справляется, люди сидят без воды, и даже пенсионеры. Я думаю это даже не смешно, позор", 

- пишут горожане в сообществе. 

Повесив замки на колонки, неизвестные заблокировали доступ к воде.

Доступных колонок в Сортавале почти не осталось: большинство устройств замерзло, покрылось льдом, или стоят с отломанными рычагами. // Фото: "Подслушано в Сортавала". 

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новости Карелии
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колонки воды
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