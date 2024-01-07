07 января 2024, 10:39
Происшествия

Устанавливается личность погибшего на пожаре в Карелии

Страшный пожар произошел в Олонецком районе

В ночь с 6 на 7 января в деревне Путилица Олонецкого района практически полностью сгорел жилой двухквартирный дом. Погиб один человек. Как рассказали в МЧС Карелии, личность погибшего устанавливается. 

 

В тушении пожара были задействованы 12 пожарных и три единицы техники.

Спасатели ликвидировали огонь и приступили к поиску погибших. На месте происшествия было найдено тело одного человека, личность которого пока не установлена. // Фото: ОПС по Олонецкому району.

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