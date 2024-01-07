07 января 2024, 09:15
Происшествия

В Петрозаводске ищут свидетелей дорожной аварии

Очевидцев происшествия просят откликнуться

Серьезная авария произошла в Петрозаводске на проспекте Невского. Свидетелей происшествия просят откликнуться в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло 6 января в 09:35. Две машины столкнулись у дома № 60 по проспекту Александра Невского.

Участники аварии просят очевидцев написать в личные сообщения, особенно тех, у кого сохранилась запись с видеорегистратора. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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