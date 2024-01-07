В Карелии сгорел дачный дом

6 января в 20:46 через систему "112" поступило сообщение о том, что произошло возгорание жилого дачного дома по адресу г. Сортавала СОТ "Мебельщик-4". На место происшествия были направлены подразделения 38 пожарно-спасательной части г. Сортавала и поселка Хелюля.

Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. Жертв, к счастью, нет.

Причина пожара - предположительно, неисправность электропроводки. // Фото: 38 ПСЧ г. Сортавала.