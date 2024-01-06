Легковушку в Петрозаводске занесло и впечатало в отбойник

Днем 6 января лихачу на легковушке не повезло в Петрозаводске. Автомобиль попал в аварию на Красноармейском мосту, видео последствий опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент попал в кадр камеры видеонаблюдения «Ситилинк», ДТП случилось в 14.48, следует из записи.

Легковой автомобиль выезжал с Древлянской набережной на Красноармейскую улицу и стал дрифтовать. Машину занесло, она врезалась в отбойник на мосту и получила повреждения. Другие автомобили не задело только чудом. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте