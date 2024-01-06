Жильцы многоэтажки в Петрозаводске замерзают без тепла

Этой ночью в доме № 73 по улице Калинина в Петрозаводске резко похолодало. Из-за воздушных пробок в двух стояках тепло перестало поступать в квартиры.

Руководитель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский рассказал, что лично контролирует ситуацию с восстановлением отопления.

- Аварийная бригада управляющей компании ООО «КЛК» проводит работы по развоздушиванию системы стояков отопления, идет поквартирный обход,

- сообщил он.

Проблемы с теплом в 14-этажном доме начались после того, как сантехники поменяли насос отопления. // фото: «Петрозаводск говорит»