06 января 2024, 15:00
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске замерзают без тепла
Коммунальщики пытаются восстановить отопление в доме на улице Калинина
Этой ночью в доме № 73 по улице Калинина в Петрозаводске резко похолодало. Из-за воздушных пробок в двух стояках тепло перестало поступать в квартиры.
Руководитель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский рассказал, что лично контролирует ситуацию с восстановлением отопления.
- Аварийная бригада управляющей компании ООО «КЛК» проводит работы по развоздушиванию системы стояков отопления, идет поквартирный обход,
- сообщил он.
Проблемы с теплом в 14-этажном доме начались после того, как сантехники поменяли насос отопления. // фото: «Петрозаводск говорит»