Иномарка легла вверх колесами на трассе «Сортавала»

Серьезная авария произошла вечером 5 января на 41-м километре автодороги «Сортавала». Перевернулась иномарка, травмы получил один человек, сообщили в пожарно-спасательной службе МО «Агалатовское».

Вызов поступил спасателям в 21:40 в пятницу. Дежурный караул выехал на место ДТП и устранял последствия.

По неизвестной пока причине автомобиль перевернулся вверх колесами, врезавшись в барьерное ограждение. Пострадал человек, его госпитализировали с травмами. // фото: ПСС МО «Агалатовское»/ВКонтакте