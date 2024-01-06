06 января 2024, 14:24
Иномарка легла вверх колесами на трассе «Сортавала»
В соседнем с Карелией регионе произошло серьезное ДТП с пострадавшим
Серьезная авария произошла вечером 5 января на 41-м километре автодороги «Сортавала». Перевернулась иномарка, травмы получил один человек, сообщили в пожарно-спасательной службе МО «Агалатовское».
Вызов поступил спасателям в 21:40 в пятницу. Дежурный караул выехал на место ДТП и устранял последствия.
По неизвестной пока причине автомобиль перевернулся вверх колесами, врезавшись в барьерное ограждение. Пострадал человек, его госпитализировали с травмами. // фото: ПСС МО «Агалатовское»/ВКонтакте