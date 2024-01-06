Участник большого застолья угнал автомобиль женщины, с которой отдыхал

Жительница Кондопоги обнаружила, что ее автомобиля нет на парковке. Когда 37-летняя автоледи обратилась в полицию, оказалось, что машину угнал не случайный человек.

Оперативники установили, что накануне она веселилась в большой компании. Одним из гостей был 33-летний кондопожанин, который взял оставленные без присмотра ключи.

Он отыскал чужую машину на парковке и уехал на ней, сообщили в МВД Карелии. Через некоторое время оставил автомобиль в случайном месте и вернулся домой.

В полиции безработный ранее несудимый мужчина признал вину и пояснил, что просто хотел прокатиться. Возбуждено уголовное дело об угоне. // фото: freepik.com