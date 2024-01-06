Молодого человека в капюшоне шестой день ищут в Карелии

Родные и волонтеры ищут Никиту Сергеевича Борисова, который пропал в ночь со 2 на 3 января. Он ушел из дома в поселке Ильинский Олонецкого района, сообщили в поисковом отряде «Длинный берег».

Где находится 25-летний юноша, неизвестно, он так и не вернулся. Никита был одет в синюю удлиненную куртку и зеленые теплые штаны.

Он всегда ходит с капюшоном на голове. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам 8-900-457-00-06 или 112. // фото: «Длинный берег»/ВКонтакте