06 января 2024, 10:31
Молодого человека в капюшоне шестой день ищут в Карелии
Никита Борисов ушел из дома в ночь на 3 января и пропал
Родные и волонтеры ищут Никиту Сергеевича Борисова, который пропал в ночь со 2 на 3 января. Он ушел из дома в поселке Ильинский Олонецкого района, сообщили в поисковом отряде «Длинный берег».
Где находится 25-летний юноша, неизвестно, он так и не вернулся. Никита был одет в синюю удлиненную куртку и зеленые теплые штаны.
Он всегда ходит с капюшоном на голове. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам 8-900-457-00-06 или 112. // фото: «Длинный берег»/ВКонтакте