Замерзавших в лесах Карелии автомобилистов выручили спасатели

Лишь за одни сутки спасатели в Карелии помогли нескольким попавшим в беду людям. Все они оказались на морозе, когда сломалась техника, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Так, Медвежьегорский отряд выезжал в лес около деревни Салма-Губа. Искали мужчину 1983 года рождения, застрявшего на машине. Автомобилиста обнаружили и спасли.

Сортавальский ПСО выезжал в лес рядом с поселком Харлу, на поиск двух туристов 1977 и 1978 годов рождения. Они застряли на машине и замерзали. Этих людей тоже нашли и спасли.

Сортавальский поисково-спасательный отряд помогал двум туристам в Лахденпохском районе. У них сломалась фура в лесном массиве, а возможности обогрева не было.

Гостей республики нашли, отогрели, доставили в отряд до утра. В медицинской помощи они не нуждались. // фото: Карельская поисково-спасательная служба