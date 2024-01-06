Частная баня сгорела в Соломенном в Петрозаводске

Утром 5 января в Петрозаводске сгорела частная баня. Об этом сообщили в группе пожарной части Соломенного ВКонтакте.

Огнеборцы получили сообщение о возгорании в 09:58 в пятницу и выехали на место ЧП. Строение на улице Борнаволокской в микрорайоне Соломенное полыхало.

Пожар потушили, пострадавших нет. Однако, судя по фотографиям, баня выгорела полностью.

// фото: «Пожарная часть -75 Соломенное»/ВКонтакте