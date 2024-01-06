06 января 2024, 09:15
Частная баня сгорела в Соломенном в Петрозаводске
При пожаре в карельской столице никто не пострадал – только имущество
Утром 5 января в Петрозаводске сгорела частная баня. Об этом сообщили в группе пожарной части Соломенного ВКонтакте.
Огнеборцы получили сообщение о возгорании в 09:58 в пятницу и выехали на место ЧП. Строение на улице Борнаволокской в микрорайоне Соломенное полыхало.
Пожар потушили, пострадавших нет. Однако, судя по фотографиям, баня выгорела полностью.
// фото: «Пожарная часть -75 Соломенное»/ВКонтакте