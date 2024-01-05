Взрослый петрозаводчанин укусил знакомого около школы

Мужчина обратился в медучреждение Петрозаводска из-за прокушенного пальца руки. Оказалось, его укусил знакомый, сообщили в МВД Карелии.

Участковый полиции выяснил, что приятели поссорились около одной из городских школ. Словесный конфликт перерос в потасовку, один мужчина стал удерживать другого.

Чтобы освободиться, 41-летний подозреваемый укусил его за палец руки. Это привело в сильной боли и появлению крови.

Потерпевший сначала обратился за медицинской помощью, а потом написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com