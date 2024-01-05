Система холодного водоснабжения в Сегеже замерзла

Во многих многоквартирных домах Сегежи нет холодной воды – она превратилась в лед. О том, что замерзла система холодного водоснабжения, сообщила глава администрации Сегежи Марина Гусева.

Водоснабжение в старой части города с утра восстанавливает бригада из шести человек и мастер участка, в микрорайоне работает бригада из четырех человек под руководством мастера участка.

Днем удалось вернуть воду в дома по следующим адресам: ул. Ленина, д.2; ул. Щербакова, д.2, 6; ул. Карельская, д.4, 12-а; пер. Интернатский, д.4, 5; ул. Мира, д. 34.

Работы еще идут по адресам: ул. Владимирская, д.8; ул. Советская, д.6-а; пер. Интернатский, д.6, 8; ул. Гражданская, д.1; ул. Красноармейская, д.5; ул. Карельская, д.24; ул. Гагарина, д.11.

- Подвоз воды организовать при температуре -36 градусов нет возможности, поскольку цистерна не оборудована обогревом и вода в ней просто замерзнет,

- заявила Гусева.

Она попросила жителей города проявить терпение и напомнила, что ЕДДС принимает заявки круглосуточно по номеру: 8 (81431) 4-32-44. // фото: pixabay.com