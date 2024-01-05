05 января 2024, 14:36
Мужчины выехали на снегоходе на озеро в Карелии и застряли там в – 40
Спасатели помогли двум попавшим в беду из-за сломанного снегохода
На озере Гурвич в Прионежском районе застряли двое мужчин. У них в мороз – 40 градусов сломался снегоход, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.
На помощь к мужчинам 1990 года рождения 4 января выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд.
Пострадавших нашли посреди озера и спасли, рассказали в КРПСС и попросили всех по возможности в такие сильные морозы не выходить из дома. // фото: pixabay.com