Мужчины выехали на снегоходе на озеро в Карелии и застряли там в – 40

На озере Гурвич в Прионежском районе застряли двое мужчин. У них в мороз – 40 градусов сломался снегоход, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

На помощь к мужчинам 1990 года рождения 4 января выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд.

Пострадавших нашли посреди озера и спасли, рассказали в КРПСС и попросили всех по возможности в такие сильные морозы не выходить из дома. // фото: pixabay.com