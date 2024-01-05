Дача в Карелии сгорела дотла – пожарные не смогли подъехать

Этой ночью вспыхнул дачный дом в поселке Хюмпеля. Сообщение поступило 5 января в 01:43, рассказали в 38-й пожарно-спасательной части Сортавалы.

Огнеборцы сразу выехали на место происшествия, но там их ожидала непредвиденная сложность. Подъезда к пылающему дому не было: от места расположения пожарных автомобилей до очага пожара было около 250-300 метров.

К тому моменту, когда пожарные приехали, дом полностью сгорел. Причину пожара пока не установили. Владельцев внутри не было, поэтому никто не пострадал. // фото, видео: «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»/ВКонтакте