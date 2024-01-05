Малыш скатился с горы на ватрушке прямо под колеса и пострадал

Днем 3 января традиционная зимняя забава едва не стала смертельной для 6-летнего мальчика. Он скатился с горы на тюбинге и оказался на проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился в 13:30 в поселке Ледмозеро Муезерского района. Когда малыш оказался на дороге, по ней двигался Ford. К счастью, водитель вовремя заметил ребенка и успел заранее остановить автомобиль.

Неуправляемая ватрушка врезалась в заднее левое колесо, мальчика после ДТП доставили в больницу. // фото: ГИБДД Карелии