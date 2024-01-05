05 января 2024, 12:09
Котельная и гаражи сгорели ночью в карельском поселке
Подвоз воды и вывоз мусора в Калевале приостановили из-за пожара
Пожар в ночь на 5 января уничтожил гаражи и котельную в Калевале. Из-за этого до 8 января не будут подвозить воду и вывозить мусор, сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.
Огонь бушевал на территории промышленной зоны, в гаражах компании «Калевальские коммунальные сети».
По данным МЧС Карели, сообщение о ЧП поступило в 00:10. С огнем боролись 13 пожарных на трех единицах техники. // фото: freepik.com