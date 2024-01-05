Пропавший двухметровый петрозаводчанин потребовал прекратить поиски

Высокий мужчина жив и потребовал убрать объявление о его поисках

Пропавший 2 января в Петрозаводске 33-летний мужчина нашелся. Он сам связался с поисковиками «ЛизаАлерт» и сказал, что его надо снять с розыска.

Напомним, петрозаводчанина искали со 2 января. Всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины ростом два метра, просили сообщить об этом.

Однако вскоре он сам написал волонтерам и потребовал убрать ориентировку. // фото: "ЛизаАлерт"