Мужчина ростом два метра пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал 33-летний Дмитрий Кудрин. Об этом сообщает паблик поискового отряда "ЛизаАлерт".

По информации источника, местонахождение молодого человека неизвестно со 2 января. Рост пропавшего 199 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото: "ЛизаАлерт"