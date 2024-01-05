Ревнивец в Петрозаводске набросился на жену и грозил навредить себе

Наутро после Нового года житель Пудожа разбуянился в Петрозаводске. Полицейские вынуждены были вызывать на подмогу росгвардейцев, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по Октябрьскому проспекту в карельской столице. Там буянил пьяный 37-летний пудожанин.

Мужчина приревновал жену и учинил скандал. Он грозился навредить себе. Наряд ППС доставил нарушителя в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия