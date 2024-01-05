05 января 2024, 10:51
Ревнивец в Петрозаводске набросился на жену и грозил навредить себе
Нетрезвого пудожанина наутро после праздника скрутили силовики
Наутро после Нового года житель Пудожа разбуянился в Петрозаводске. Полицейские вынуждены были вызывать на подмогу росгвардейцев, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Инцидент произошел в квартире одного из домов по Октябрьскому проспекту в карельской столице. Там буянил пьяный 37-летний пудожанин.
Мужчина приревновал жену и учинил скандал. Он грозился навредить себе. Наряд ППС доставил нарушителя в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия