В домах на нескольких улицах Петрозаводска отключили воду

Ранним утром 5 января холодная вода перестала поступать в ряд домов в Петрозаводске. Ее отключили в 04:50, сообщили в ЕДДС.

Водоснабжение на данный момент отсутствует по следующим адресам: улица Лыжная, дома №№ 30, 32, улица Торнева, дом № 17, улица Котовского, дом № 10, переулок Лыжный, дом № 13, улица Сосновая, дома №№ 16, 18.

Причиной отключения водоснабжения стала авария на сетях АО «ПКС – Водоканал». // фото: pexels.com