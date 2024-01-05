05 января 2024, 09:42
В домах на нескольких улицах Петрозаводска отключили воду
Коммунальная авария оставила часть петрозаводчан без водоснабжения
Ранним утром 5 января холодная вода перестала поступать в ряд домов в Петрозаводске. Ее отключили в 04:50, сообщили в ЕДДС.
Водоснабжение на данный момент отсутствует по следующим адресам: улица Лыжная, дома №№ 30, 32, улица Торнева, дом № 17, улица Котовского, дом № 10, переулок Лыжный, дом № 13, улица Сосновая, дома №№ 16, 18.
Причиной отключения водоснабжения стала авария на сетях АО «ПКС – Водоканал». // фото: pexels.com