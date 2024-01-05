Преподаватель ПетрГУ умерла в новогоднюю ночь

Ушла из жизни старший преподаватель кафедры иностранных языков ПетрГУ Нина Геннадьевна Блажевич. По информации ИА «Республика», это произошло в новогоднюю ночь, 1 января.

- Любимая мама, бабушка и сестра. Помним и любим. Ее свет всегда будет освещать нам жизненный путь,

- сообщили родные Нины Геннадьевны.

Прощание с ней пройдет 6 января в траурном зале на улице Вольной с 12:00 до 13:00. // фото: freepik.com