Дом в Петрозаводске третий день остается без отопления в лютые морозы

1 января вышли из строя батареи центрального отопления в двухэтажном деревянном доме по адресу Лососинское шоссе, 6 в Петрозаводске. 4 января замерзли и трубы водоснабжения.

«Будет потепление – будем делать», - говорят сотрудники управляющей компании.

В доме 14 квартир, там проживают около сорока человек. Спасаются только обогревателями. Нагрузка на электросеть колоссальная, жильцы дома не уверены, что выдержит проводка.

Дом признан аварийным, там давние проблемы со всеми системами жизнеобеспечения. «Вся канализация течет под дом», - рассказывают его жильцы. В квартире №4 недавно обрушился потолок. Сейчас новое испытание – выжить в сильные морозы без тепла и воды. // Фото читателей «Петрозаводск говорит»