Появились подробности гибели женщины на юге Карелии

В Сети появились подробности пожара, произошедшего вечером 3 января в Сортавале. Об инциденте рассказали в паблике пожарно-спасательной части №38.

Сигнал о возгорании в нежилом доме на улице Бондарева поступил на пульт дежурного в 22:05. На место отправились пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля. Дом сильно полыхал, имелась угроза распространения огня на соседние постройки.

После тушения в здании было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Отмечается, что в этом доме могли собираться люди без определенного места жительства. Возможно, они пытались согреться в мороз, что и привело к возгоранию. // Фото ПСЧ №38