04 января 2024, 10:24
Человек погиб на пожаре в Карелии
В Сортавале выясняются обстоятельства смертельного огненного ЧП
В Карелии 3 января произошел очередной трагический пожар. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.
Огненный инцидент случился в среду вечером в Сортавале. Горел деревянный жилой дом. При тушении в здании было найдено тело погибшего человека.
Напомним, 1 января в этом же городе произошел еще один смертельный пожар. Тогда погибли два человека, делом занялся Следственный комитет. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla