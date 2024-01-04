Человек погиб на пожаре в Карелии

В Карелии 3 января произошел очередной трагический пожар. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.

Огненный инцидент случился в среду вечером в Сортавале. Горел деревянный жилой дом. При тушении в здании было найдено тело погибшего человека.

Напомним, 1 января в этом же городе произошел еще один смертельный пожар. Тогда погибли два человека, делом занялся Следственный комитет. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla