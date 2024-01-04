Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске

Вечером 3 января в Петрозаводске вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал об инциденте в доме №28 по улице Белорусской поступил на пульт дежурного в 19:27. К двухэтажному зданию, в котором находится 16 квартир, отправились восемь единиц техники и 23 специалиста. Пожар удалось быстро потушить. Подробности произошедшего выясняются.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz